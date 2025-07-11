Да Силва раскритиковал 50-процентыне пошлины в США на товары из Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на письмо президента США Дональда Трампа, в котором говорится о введении крупных – в 50% – торговых пошлин и атаке Бразилии на выборы президента США.

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Статистика самого правительства США показывает положительное сальдо в торговле товарами и услугами с Бразилией за последние 15 лет в размере $410 млрд. <...> Любое одностороннее повышение тарифов будет рассматриваться в соответствии с законом Бразилии об экономической взаимности, написал да Силва в X, цитату приводят "Известия".

9 июля, Трамп ввел торговые пошлины в 50% на товары из Бразилии. Письмо об это от лица Белого дома направлено 9 июля. Закон будет приведён в действие 1 августа.