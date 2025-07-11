Москалькова: Судьба тысячи курян до сих пор не установлена

Судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор не установлена.

Как заявила РИА "Новости" уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, приходят массовые обращения после оккупации Курской области о пропавших их родных и близких. В результате работы из Сум вернулось более 100 человек. В списке без вести пропавших было 2 тыс. На сегодняшний день судьба еще около тысячи человек не установлена.

Москалькова указала, что направила полные списки без вести пропавших курян уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста, сообщает РИА "Новости".

Ранее уполномоченный заявила, что на Украине остается еще 32 жителя Курской области.