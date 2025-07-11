11 Июля 2025
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Политика В России
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

"Честь имею": Старовойт написал прощальное сообщение в чате Минтранса

Экс-глава Минтранса министр Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате министерства.

Об этом заявил один из участников церемонии прощания с политиком. 7 июля, когда состоялась его отставка, Старовойт провел оперативное совещание с заместителями, а после этого узнал о своем увольнении. Коллеги изначально не поняли, что это прощание. После оглашения указа об отставке бывший министр обсудил ситуацию с одним из замов, который указал, что формулировки указа "не содержат ничего ужасного" и "будущее есть".

Тогда Старовойт написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для России делом, и в конце добавил: "Честь имею", сообщает "Коммерсант".

Позже тело экс-министра было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. В Кремле подчеркнули, что Старовойт был уволен без формулировки "в связи с утратой доверия". Церемония прощания прошла 10 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие президента Владимира Путина на прощании рабочим графиком.

Теги: Старовойт, Минтранс


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