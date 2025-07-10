10 Июля 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов заявил, что всем участникам проекта «Герои Русского Севера» на Вологодчине окажут поддержку в построении карьеры

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел сегодня встречу с финалистами кадровой региональной программы для участников Специальной военной операции «Герои Русского Севера».

«Передо мной сейчас новая элита – представители по-настоящему достойных людей, которые, приняв вызов, преодолев колоссальные испытания, пройдя по грани между жизнью и смертью, иногда возродившись с того света и похоронив немало товарищей, получили право так называться. Мы подошли к рубикону трансформации, преображения общества и формирования этой новой элиты, которая, пройдя горнила испытаний, переродившись, воскресив праведные, здравые, патриотические идеалы, придет к управлению ключевыми сферами жизнедеятельности муниципалитетов, регионов, министерств и ведомств», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Сейчас у участников регионального проекта «Герои Русского Севера» начался новый, практический этап. Заместители Губернатора, главы округов и руководители крупных предприятий Вологодчины стали их наставниками и показывают процессы управления изнутри, при этом, погружают в решение конкретных задач в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере.

Несколько финалистов кадровой программы уже занимают ответственные посты. Так, Антон Тропин возглавил Нюксенский округ, Андрей Шамбер – крупное предприятие в сфере ЖКХ, а Игорь Сидоров стал уполномоченным Главы региона по вопросам Специальной военной операции. Как отметил Георгий Филимонов, назначения участников на руководящие должности в Вологодской области будут продолжены.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Запустив программу «Герои Русского Севера», мы полностью поддержали и безукоризненно выполнили приказ нашего Верховного Главнокомандующего, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы с большой радостью запустили на уровне региона этот аналог федерального проекта «Время Героев», потому что он соответствует нашим ценностям, идеалам и установкам. Было подано более 300 заявок, и мы определили 35 финалистов, которые уже проходят прокачку, стажировку, повышают уровень своего управленческого мастерства. Нам представлен шанс участвовать в вашей профессиональной судьбе, адаптации, социализации после ведения боевых действий, привыкания к мирной жизни», – добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Всех финалистов проекта для воинов Специальной военной операции «Герои Русского Севера» будет ждать гарантированное трудоустройство на завершающем этапе. С остальными участниками, не прошедшими в финал, проведут работу по отдельной программе, в рамках которой будут представлены рекомендации по личному развитию и, при необходимости, оказано содействие в трудоустройстве.

Теги: георгий филимонов, герои русского севера, трудоустройство, карьера


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