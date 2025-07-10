Вот тебе, бабушка, и Юрьев день: Минфин готовит ужесточение льготной ипотеки

В Минфине уже обсуждают условия "закрепощения" семейной ипотеки – чтобы граждане могли брать льготные займы только в регионах своей прописки.

Так, предлагается ввести для заемщиков обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки. Такие заемщики будут обязаны подтверждать свою регистрацию по месту приобретенной недвижимости не реже одного раза в год в течение пяти лет, пишут "Ведомости".

В Минфине считают, что такие условия помогут исключить приобретение недвижимости в инвестиционных целях. При этом в министерстве оговорились, что новые механизмы не должны ограничивать тех граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион.