На мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле привезли труп женщины

Сотрудник мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле обнаружили труп женщины. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе АО "Облкоммунэнерго", тело привезли вместе с мусором и обнаружили уже на конвейерной ленте.

"После разгрузки мусоровоза на ленте конвейера работники предприятия, осуществляющие сортировку, обнаружили труп женщины. На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Ведутся следственные действия", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что все мусоровозы, прибывающий на МСК, оснащены системой ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать маршрут и точки, с которых забирался мусор. После забора, машина направляется в зону разгрузки, где установлено специальное оборудование - пакеторазрыватель. И уже после этого отходы попадают на ленту конвейера для сортировки.