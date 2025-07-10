Повышение зарплат на севастопольской "скорой" восприняли в штыки: "Разве можно молодой семье прожить на 37-50 тысяч?"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (который собирается участвовать в выборах главы города в сентябре) сообщил о планах с июля увеличить зарплаты водителям скорой помощи. Однако озвучивание текущих зарплат и размера прибавки привело к неожиданному эффекту: в комментариях к посту в Telegram губернатора люди стыдят власти за положение сотрудников "скорой".

"Зарплата у молодых водителей, которые приходят работать на скорую помощь, стала неконкурентоспособной: на руки они получают 35-37 тысяч. У тех, кто опытнее, зарплата выше: 60-70 тысяч. Скорая помощь столкнулась с текучкой кадров — люди уходят или в частные предприятия, или в тот же государственный "Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова", где зарплаты выше", - написал Развожаев.

"Поэтому с 1 июля мы добавляем по 5000 рублей водителям скорой помощи. С 1 января планируем добавить еще как минимум столько же, и постараемся в бюджете следующего года предусмотреть более серьёзное повышение, чтобы довести зарплаты молодых специалистов хотя бы до 50 тысяч рублей на руки. Тогда мы сможем сохранить уже существующий костяк и набирать новых специалистов", - полагает губернатор.

В комментариях пишут:

"Грамотное решение, но становится ли зарплата от этого конкурентоспособной?"

"А разве можно молодой семье прожить на 37 -50 тыс.???"

"При зарплате в 50000 теперь точно можно будет купить "доступное жилье"?".