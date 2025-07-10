В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт на День России

В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт на День России, сообщили в ФСБ.

Мужчина по указанию украинских спецслужб должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, подозреваемый сообщал украинской стороне информацию о результатах ударов по территории РФ.

Возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен под арест.

Ранее в Саратовской области мужчина планировал взрыв железнодорожного моста, сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Злоумышленник уничтожен при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство. Он оказал сопротивление с применением оружия, в результате ответного огня был ликвидирован.