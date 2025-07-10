Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства в Октябрьском районе

Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства в Октябрьском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Обвинение в совершении преступления предъявлено жителю Приобья 1986 года рождения.

По версии следствия, утром 7 июля 2025 года обвиняемый без разрешения ворвался в квартиру к своим знакомым, с которыми у него был конфликт. Потерпевшие написали на дебошира заявление в полицию. Вечером обвиняемый снова явился к ним, с требованием забрать заявление. Мужчина зарезал пару. Их тела нашел родственник на следующий день. Обвиняемый был задержан в тот же день.

В тот же день обвиняемый был задержан. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств убийства. С участием следователя-криминалиста следственного управления проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и другие следственные мероприятия.