Депутат Гурулев предложил ввести налог "на достойную старость" для бездетных россиян

Депутат Госдумы Андрей Гурулев ("Единая Россия") предложил ввести "налог на достойную старость" для бездетных граждан. При этом собранные деньги парламентарий предлагает направлять не на обеспечение старости таких россиян, а на воспитание сирот.

Почему бездетные россияне не должны получать обеспечение от государства при условии, что всю жизнь добросовестно работали на его благо – депутат объясняет так:

"Кто должен оказывать поддержку человеку в старости, который прожил всю жизнь для себя, не оставив потомства? Государство, правда же? Когда ты будешь немощный. Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей", - заявил депутат в эфире телеканала "Царьград".

Ранее депутат Гурулев предлагал возродить ГУЛАГ, отправлять на СВО безработных с биржи труда, ввести статус "враг народа".