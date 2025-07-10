10 Июля 2025
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Спрос на вакансии с ДМС в Свердловской области вырос на 32%

В Екатеринбурге в рамках международной выставки ИННОПРОМ состоялась ключевая сессия "Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников". Мероприятие объединило представителей бизнеса, власти и экспертов в области медицины и HR для обсуждения влияния новых национальных проектов на корпоративные программы здоровья. Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, представил аналитику рынка труда, показавшую, как компании адаптируются к текущим вызовам.

Одним из наиболее эффективных инструментов стало добровольное медицинское страхование. Согласно опросу Авито Работы, жители Уральского Федерального округа при выборе текущего места работы назвали наличие соцпакета (ДМС, бонусы, пенсионные программы и т.д.) одним из важных факторов (25%). Анализ данных показывает, что в целом по Уральскому федеральному округу чаще всего ДМС упоминается в сфере розничной и оптовой торговли (17,96% вакансий), строительстве промышленных и инфраструктурных объектов (8,79%), металлургической промышленности (5,88%) и добычи, переработки, транспортировка нефти и газа (5,17%).

В разрезе по регионам рынок труда в Свердловской области демонстрирует устойчивый рост интереса соискателей к вакансиям с добровольным медицинским страхованием — за I полугодие 2025 года количество откликов в регионе увеличилось на 32%. При этом среди рабочих профессий наибольший интерес к таким позициям зафиксирован среди аппаратчиков (+98%), сварщиков (+78%) и слесарей (+60%). Со стороны работодателей чаще всего ДМС в регионе предлагают операторам производственных линий и машинистам спецтехники (рост на 71%), а также электромонтажникам (+40%), что говорит о растущей конкуренции за квалифицированные кадры.

Также в Уральском Федеральном округе повышенный интерес соискателей к вакансиям с упоминанием ДМС отмечен в Курганской области (+29%) и Челябинской области (+28%).

В масштабах страны тренд на заботу о здоровье сотрудников также набирает обороты: общее число откликов на вакансии с ДМС выросло на 31%, причем особенно востребованным такой бонус оказался среди аппаратчиков (+138%), прессовщиков (+130%) и монтажников (+122%).

"Для уральских промышленных предприятий, где традиционно высока доля рабочих специальностей, ДМС становится не просто бонусом, а стратегическим инструментом кадровой политики. Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: с одной стороны — беспрецедентный дефицит кадров, с другой — колоссальный нереализованный потенциал в области управления здоровьем персонала. Данные показывают, что инвестиции в wellness-программы дают двойной эффект: сокращают прямые затраты на подбор и адаптацию сотрудников, одновременно повышая мотивацию сотрудников и, как следствие, производительность труда. Так, например, согласно данным платформы, в 2024 году тренд на заботу о здоровье отразился в росте вакансий с компенсацией массажа (+12% год к году). В современных условиях забота о здоровье персонала перестает быть социальным благом и становится конкурентным преимуществом", — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"Здоровье сотрудников — это не просто социальная ответственность бизнеса, а стратегический ресурс предприятия. При этом ключевой в этом вопросе остается синергия бизнеса, государства и медицины, поскольку она дает двойной эффект: рост производительности труда и прямой вклад в здоровье нации. Однако принципиально важна комплексность подхода. Мы выделяем три взаимосвязанных уровня: индивидуальное здоровье (медицинское сопровождение), корпоративное здоровье (программы работодателей) и общественное здоровье (городская среда). Эти элементы работают в системе — невозможно добиться устойчивого результата, развивая что-то одно. Особое внимание стоит уделить именно корпоративному здоровью, ведь большую часть жизни люди проводят на работе. Современные технологии позволяют внедрять эффективные решения: от мобильной диспансеризации до цифрового мониторинга показателей здоровья", — прокомментировала Татьяна Савинова, заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения региона.

Теги: Авито Работа, ДМС, вакансия


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