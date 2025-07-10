Фонд Ройзмана* примет последнего посетителя 1 августа

Благотворительный фонд Ройзмана* примет последнего посетителя 1 августа, после чего навсегда закроет свои двери. Об этом сообщил сам Евгений Ройзман*.

Как передает его слова "Ъ-Урал", аренда помещения заканчивается 1 августа - до того времени команда Фонда попытается закрыть все сборы, сдаст ключи и "закончит на этом историю".

"У нас образовалась очередь, когда люди поняли, что мы закрываемся. Работать будем до последнего дня и последней минуты", - заявил Ройзман*.

Он добавил, что 5 августа Свердловский областной суд рассмотрит их апелляцию, но если решение будет вынесено не в пользу Фонда, команда примет это, признав, что сделала все возможное. В противном случае, Фонд переформируется, найдет новое помещение и снова запустит работу.

Напомним, что недавно Арбитражный суд Свердловской области отказал в оспаривании акта проверки Министерства юстиции по региону за 2024 год. Тогда Минюст нашел ряд нарушений, на основании которых благотворительный фонд было необходимо закрыть. На это Фонд Ройзмана* подал апелляцию.

Ранее сообщалось - проверка, проведенная осенью 2024 года в отношении фонда, выявила, что он осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства. В самом фонде заявили, что не согласны с результатами проверки.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ