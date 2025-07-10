Главреда "Спорт24" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора портала "Спорт24" Самвела Авакяна на 200 тыс. руб. по ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ. Штраф назначен редактору как должностному лицу.

В сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции не уточняется, что именно стало поводом для штрафа. Упомянутая статья применяется в случаях пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения среди несовершеннолетних.