Евгений Солнцев и Игорь Комаров посетили первую в стране Академию настольного тенниса-спортинтернат в Оренбурге

Первая в стране Академия настольного тенниса - спортинтернат в Оренбурге является учреждением, в котором обеспечены условия для круглогодичного проживания и профессиональной подготовки юных спортсменов со всей России. При этом, постоянно жить, учиться по общеобразовательной программе и одновременно тренироваться могут, в том числе, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Академия оснащена комфортабельными жилыми комнатами, есть спортивный зал для занятий настольным теннисом и игровыми видами спорта, медицинский пункт. Общая площадь уникального спортивного учреждения составляет более 7 тысяч кв. м. На территории имеется открытая многофункциональная спортивная площадка площадью более 2 тысяч кв. м.

Этот спортивный объект был создан при поддержке ПАО «Газпром», располагается рядом с самым большим в России Центром настольного тенниса, открытым компанией в 2013 году.

В Центре идут тренировки спортсменов самого титулованного российского клуба настольного тенниса – «Факел-Газпром». В спортивной школе для детей при Центре уже были подготовлены 21 мастер спорта России по настольному теннису и 70 кандидатов в мастера спорта. Всего в Центре настольного тенниса России занимаются более 500 будущих спортсменов.

Имеется обустроенная локация и для клуба любителей настольного тенниса, отделения по спортивно-оздоровительной работе и работе с инвалидами.

"На сегодняшний день в Оренбургской области созданы условия для занятий физкультурой и спортом. По итогам 2024 года 58,2 % жителей в регионе вовлечены в занятия. По поручению Президента России Владимира Путина решается задача по увеличению этого показателя до 70 % к 2030 году", – рассказал полпреду Игорю Комарову врио губернатора Евгений Солнцев.

Только в 2024 году на развитие физкультуры и спорта в Оренбургской области было направлено более 4,4 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2023. На начало 2025 года в регионе действует 5357 спортивных объектов и сооружений, уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой составляет 70%. В прошлом году впервые была принята программа проведения капитального ремонта муниципальных спортивных объектов с объемом финансирования около 100 млн рублей.

В 2024 году в области начали реализацию нового проекта «Спортивный актив Оренбуржья» под эгидой проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», который объединил 10 самых крупных массовых мероприятий по различным видам спорта. Ежегодно растет количество участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Важно, что проект уже получил позитивные отклики жителей региона - его участниками стали более 80 тысяч оренбуржцев.

В Оренбуржье и в этом году увеличивается количество мероприятий и участников, территорий проведения мероприятий. Продолжается развитие адаптивного спорта, в него активно вовлекаются люди с ограниченными возможностями здоровья. По итогам 2024 года регулярно физической культурой и спортом занимаются 37,5 тысяч инвалидов.

Расширяется круг партнеров в работе по развитию физической культуры в регионе. Так, подписаны соглашения о сотрудничестве между министерством физической культуры и спорта Оренбургской области и ключевыми партнерами проекта «Спортивный актив Оренбуржья» – это «Уральская Сталь», «Аккерман цемент», «Армада-агро», «Спорт-Проект», «Живая вода», Siberian wellness, «Лайм фитнес» и «Цитрус фитнес любимый», администрации городов Бузулука, Бугуруслана, Орска, Шарлыкского района.