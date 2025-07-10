На "Иннопроме" обсудили, как горожане меняют Екатеринбург

На "Иннопроме-2025" обсудили, как горожане меняют Екатеринбург. Как реализация социокультурных инициатив влияет на эффективность девелоперских проектов, рассказал бренд-директор "Атомстройкомплекса" Никита Харисов. В рамках партнерской сессии Сбербанка на "Иннопроме" он представил кейсы по взаимодействию девелопера с жителями, которые стали драйвером развития территорий.

"Сегодня девелопмент выходит далеко за рамки строительства новых зданий. Мы комплексно развиваем среду, возводим современные жилые кварталы на месте ветхого жилья, дороги, школы и садики, медицинские и спортивные объекты, создаем новые рабочие места. Однако настоящая ценность рождается, когда горожане чувствуют свою сопричастность месту, видят, как они могут сохранить его историю и традиции, дать им новое звучание, сотрудничая с архитекторами, художниками, историками и строителями", - отметил Никита Харисов.

В портфеле "Атомстройкомплекса" – более 300 мероприятий, придуманных и реализованных в Екатеринбурге вместе с горожанами. На Химмаше в рамках паблик-арт программы "Чо" жители приняли участие в создании мурала, рассказывающего о значимых местах микрорайона. В центре города восстановили рисунки легендарного уличного художника Старика Букашкина.

При поддержке "Атома" жители выбрали и поблагодарили лучшего дворника в Екатеринбурге, собрали средства на ремонт народного и горячо любимого памятника клавиатуре, своими руками ремонтировали старинные здания и изучали родной город в ходе многочисленных экскурсий.

"Эти проекты встают в один ряд с такими градостроительными достижениями, как реконструкция Дома Севастьянова, Театра юного зрителя, здания культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал. Мы помогаем жителям создавать новые поводы любить город и гордиться им, тем самым инвестируем в социальный капитал Екатеринбурга. Делаем все, чтобы уральцы хотели жить и работать в своем крае, видели здесь возможности для самореализации, интересной и комфортной жизни", - уверен Никита Харисов.