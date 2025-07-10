В Киеве убит полковник СБУ

В Киеве убит полковник СБУ Иван Воронич. По данным украинских СМИ, он был старшим оперативным сотрудником 1-го отдела 16-го управления ЦСО (Центра специальных операций), которое, по некоторым данным, занимается организацией диверсий на территории России.

В СБУ подтвердили смерть своего сотрудника в Голосеевском районе Киева этим утром, но не стали раскрывать подробностей об убитом. Между тем, в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как к Вороничу во дворе жилого дома подбегает неизвестный и в упор расстреливает сотрудника спецслужбы из пистолета. Киллер, который, предположительно, использовал оружие с глушителем, скрылся с места преступления.