В Кремле ответили на вопрос о возможности открытия аэропорта в Крыму

Вопросы безопасности стоят во главе угла при принятии решений об открытии аэропорта в Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств", - цитирует его ТАСС.

"Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым", - добавил представитель Кремля.

Накануне Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Воздушная гавань начнет прием и выпуск гражданских самолетов уже с 10 июля, регулярные рейсы будут выполняться только в светлое время суток - с 08:30 до 20:00 мск.

Как и большинство аэропортов юга России (за исключением Сочи), аэропорт Геленджика не работает с февраля 2022 года, когда началась СВО.