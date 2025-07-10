В Екатеринбурге начинает работу творческая площадка "Лето с РМК"

Уже 13 июля в Екатеринбурге на набережной реки Исети между улицами Добролюбова и Горького начинает работу творческая площадка "Лето с РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, день открытия фестиваля посвятили Благотворительному фонду РМК. В этом году он отмечает 20-летие. Гостям площадки расскажут о добрых делах и помощи детям, проведут встречу с детским врачом – аллергологом-иммунологом. Также в программе семейные спектакли, мультфильмы и развлекательная программа для детей.

Уже в первую неделю гостей площадки ждут концерты живой музыки, открытые тренировки и познавательные лекции. 18 июля пройдет день аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск". Гости смогут попробовать себя в роли спасателей и научатся оказывать помощь в экстремальных ситуациях. 19 июля открытую тренировку проведет "Уральский Халк" Иван Штырков.

А 20 июля на площадке широко отметят один из главных праздников на Урале – День металлурга. Гостей ждет выставка "МедьАрт", познавательные викторины с призами и концерт живой музыки.

День Благотворительного фонда РМК – 13 июля (начало в 12:00). В программе: спектакль театра "Пиноккио", "Заяц, Лиса и Петух", мультфильм "Руслан и Людмила. Больше чем сказка", программа с аниматорами о добрых делах, а также встреча с врачом – аллергологом-иммунологом.