МИД РФ: Отклик США по теме возобновления авиасообщения пока минимальный

В МИД РФ сообщили, что Москва поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный.

"Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик", - заявил замглавы министерства Сергей Рябков.

По его словам, "есть определенные идеи, как действовать дальше", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе текущих консультаций и переговоров между Москвой и Вашингтоном российская сторона настаивает на возобновлении прямого авиасообщения с США, при этом хочет, чтобы санкции были сняты с авиакомпании "Аэрофлот".