МИД РФ: Отклик США по теме возобновления авиасообщения пока минимальный
В МИД РФ сообщили, что Москва поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный.
"Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик", - заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
По его словам, "есть определенные идеи, как действовать дальше", передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ходе текущих консультаций и переговоров между Москвой и Вашингтоном российская сторона настаивает на возобновлении прямого авиасообщения с США, при этом хочет, чтобы санкции были сняты с авиакомпании "Аэрофлот".