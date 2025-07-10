Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев покидает клуб

Полузащитник Андрей Егорычев покидает футбольный клуб "Урал" в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

О Егорычеве в клубе отзываются очень тепло, вспоминая, как футболист ценил своих поклонников и не жалел времени на общение с ними. Он также уделял особое внимание благотворительности, осчастливив многих людей.

"Андрей приехал в Екатеринбург в статусе игрока Второй лиги, а стал одним из лидеров "Урала", а также самым стабильным игроком команды. Достичь этого удалось благодаря кропотливой работе. Каждый день Андрей делал себя лучше для блага клуба и болельщиков", - рассказали в пресс-службе.

За время действия контракта Андрей Егорычев успел отыграть 223 матча, забить 17 голов и осуществить 21 голевую передачу.

"Благодарим этого искреннего, отзывчивого и трудолюбивого футболиста за каждую минуту, которую он провел в футболке "Урала". Желаем успешного продолжения игровой карьеры!" - добавили в ФК.