Forbes представил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ выше 1 млрд рублей

Журнал Forbes представил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ более 1 млрд рублей. Первое место занял акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Его НДФЛ в 2024 году составил 11,23 млрд рублей, сообщает ТАСС.

На второй строке рейтинга - владелец "Стройпроектсервиса" Илья Димов с НДФЛ 7,54 млрд рублей. На третьей позиции - бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс" Алексей Тайчер с показателем 5,55 млрд рублей.

Четвертым стал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, его налог составил 3,28 млрд рублей. На пятой строке – бывший владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун с НДФЛ 2,88 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2025 года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Первое место в списке сохранил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда.