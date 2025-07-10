"Говорят по-русски". Спикер Сейма Литвы недоволен украинскими беженцами

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис возмущен тем, что в самом центре Вильнюса все чаще звучит русская речь, причем из уст белорусов и украинцев, которые приехали в республику после неудавшегося переворота 2020 года в Белоруссии и начала СВО.

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По его словам, это прямо чувствуется, если прогуляться в центре Вильнюса. И надо определяться с теми людьми, которые готовы жить в Литве. Он должны учить литовский язык, иначе никаких пособий и т.п.

"Это необходимость, связанная с социальными гарантиями, пособиями, возможностью работать в определенных сферах. Им просто нужно осознать, что без интеграции, без знания государственного языка здесь нет перспектив; с этим нельзя мириться", - заявил Сквернялис.

На днях литовский журналист и националист Эдмундас Якилайтис написал, что "количество русского языка в Вильнюсе уже невыносимо". В комментариях мнения разделились: одни потребовали еще жестче ограничивать русский язык, другие напомнили о том, что в Вильнюсе исторически говорят на разных языках. Позже на радио Якилайтис заявил, что по-русски говорят только граждане России, украинцы же - только на "ридной мове". Притом что россиянам, даже имеющим законно приобретенное жилье в Литве, запрещен въезд на территорию республики с сентября 2022 года. Замминистра культуры Литвы Виктор Денисенко обвинил во всем Кремль.

Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис сказал по поводу возмущения некоторых литовцев, что понимает их, но не видит необходимости в дальнейшей борьбе с русским языком. Все правовые акты уже есть, нужно только больше работать с беженцами. После этого глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте заявила, что пока в Литве есть сообщество беженцев с Украины, русский язык останется доминирующим среди иностранцев.

Пока правительство Литвы приняло решение не применять к украинским беженцам требование о знании литовского языка при трудоустройстве, у них есть статус временной защиты. Он действует до 4 марта 2026 года и пока что продлевается каждый год.