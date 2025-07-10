На Алтае ищут двух туристов, унесенных течением Катуни

На стрелке рек Большой Яломан и Катунь двух туристов, упавших в реку, унесло течением. Сейчас их ищут спасатели.

ЧП произошло в устье Большого Яломана, впадающего в Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай.

Сообщается, что 44-летняя женщина и 57-летний мужчина (оба жители Бийска) переходили реку Большой Яломан в месте слияния с Катунью, их подхватило течением и унесло в Катунь.

"На месте проводятся поисково-спасательные работы. От МЧС России привлечено 8 человек и 2 единицы техники, включая 1 плавсредство", - сообщили в спасательном ведомстве.