В Подмосковье горит пятиэтажка

В подмосковном Пушкино пожар начался на крыше пятиэтажки по Московскому проспекту. Судя по кадрам, которые очевидцы выкладывают в соцсети, пламенем объята вся крыша пятиэтажного многоквартирного здания, кое-где огонь уже перекидывается на квартиры верхнего этажа.

По предварительным данным, пострадавших нет, жильцы эвакуированы. Экстренные службы оцепили прилегающие улицы.

Причины пожара пока не известны, возможно, на крыше велись ремонтные работы. Также возгоранию могла способствовать жара, установившаяся в московском регионе – в городе сейчас больше 30 градусов.