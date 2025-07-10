Уральского "блогера" оштрафовали за оскорбление полицейского в интернете

Так называемый "блогер" из Новоуральска признан судом виновным за оскорбление полицейского в интернете. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, 42-летний гражданин Лысов признан виновным в публичном оскорблении сотрудника полиции при исполнении им своих служебных обязанностей – причем это уже третий житель Новоуральска, который был привлечен в текущем году к ответственности за подобные деяния.

"Негативные посты об инспекторе местной ДПС ГИБДД блогеров-словоблудов были выявлены сыщиками ОРЧ СБ в ходе мониторинга социальных сетей в июне 2024 года. Комментарии содержали нецензурную лексику и выражения, порочившие честь и достоинство сотрудника ОВД. Осужденный свою вину полностью признал. По результату судебного процесса гражданину Лысову было назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей, а также взыскание с него в пользу полицейского компенсации морального вреда в размере 30 тысяч", - отметил полковник Горелых.

Он также порекомендовал всем "трижды подумать, прежде чем творить различного рода криминальные подлости в социальных сетях, ошибочно путая демократию с анархией".