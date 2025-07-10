В Москве число ДТП с электросамокатами снизилось почти на 60%

В Москве снижается аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (в первую очередь – электросамокатов), сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Так, за январь-июнь 2025 года зарегистрировано 297 ДТП с СИМами, в которых четыре человека погибли и 310 получили ранения.

"Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 59,8%, а число погибших и пострадавших в таких ДТП на 42,9% и 60,2% соответственно", - сообщили в ГИБДД.

Вероятно, снижению аварийности способствовали ограничения, которые вводили как кикшеринговые компании (появились, например, регистрационные номера на самокатах), так и власти (теперь арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID).