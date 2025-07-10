В Пермском крае в колонии особого режима для пожизненно осуждённых произошел крупный пожар

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Белый лебедь" произошел крупный пожар. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "Слуховой анализатор"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, информация о пожаре поступила 10 июля 2025 года, в 11.30. Произошло возгорание в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 в Соликамске.

На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и ГУ МЧС России по Пермскому краю, всего на тушение пожара было задействовано 42 человека и 13 единиц техники. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется.

Пожар локализован в 12.07, дальнейшее распространение огня не допущено. Предварительная площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. В колонию выехали сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.