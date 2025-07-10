Президент Польши пригрозил закрыть хаб для поставок военной помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть аэропорт Ясенка в Жешуве, который является логистическим хабом для поставок военной помощи Украине.

По его словам, западные союзники считают польские логистические ресурсы "своими".

"Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим "до свидания", - приводит слова Дуды ТАСС.

В апреле стало известно, что армия США вывозит военное оборудование и персонал из логистического хаба помощи Украине, который находится в польском поселке Ясенка. Как сообщило командование американской армии в Европе и Африке, передислокация является запланированной в рамках оптимизации военного присутствия, персонал и оборудование разместят в других местах Польши.