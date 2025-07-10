Евгений Солнцев показал полпреду президента строящийся дублер улицы Чкалова в Оренбурге

Глава Оренбуржья Евгений Солнцев вместе с полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым побывал на стройплощадке дублера улицы Чкалова в Оренбурге. Осмотр состоялся в рамках рабочей поездки полпреда в Оренбургскую область.

"Развитие транспортной инфраструктуры – одна из задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным. Несмотря на изменения в экономике, масштабные проекты по строительству и модернизации дорожных объектов реализуются. Это имеет большое значение не только для повышения качества жизни людей, но и для укрепления национальной экономики. В Приволжском федеральном округе в целом активно развиваются сети автомобильных дорог. Например, в прошлом году были успешно завершены такие крупные объекты, как дорога Алексеевское – Альметьевск в Республике Татарстан, обход города Тольятти, основной ход восточного выезда из города Уфы", – отметил Игорь Комаров.

Напомним, строительство дублера улицы Чкалова - один из крупнейших дорожных объектов, работы на котором начаты в 2023 году. Протяженность новой автомагистрали 6,7 километра. Новая трасса с двумя полосами дорожного движения в каждую сторону должна соединить улицу Степана Разина и Загородное шоссе, пересекая улицу Уральскую, Мира и 60 лет Октября.

Возводится эта магистраль в рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области».

На данный момент готовность объекта составляет более 75 %.

"Реализация проекта позволит решить две серьезные проблемы: разгрузить крупные магистрали областного центра – проспект Гагарина и улицу Чкалова – и одновременно обеспечить транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города", – пояснил врио губернатора Евгений Солнцев.

Уже 1 сентября 2025 года предполагается осуществить технический запуск движения по дороге-дублеру улицы Чкалова. Запуск в текущую эксплуатацию пройдет в 2026 году.