10 Июля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Цифровизация продолжается - вологжанам уже доступны 15 электронных услуг в сферах лесного хозяйства и АПК

Губернатор Вологодской области сообщил, что цифровизация отраслей в регионе активно продолжается.

«Из 22 госуслуг Минприроды Вологодской области в электронный вид перевело 10 наиболее значимых для жителей. Например, почти 20 тысяч человек в год подают заявления для выделения древесины для собственных нужд через портал «Госуслуги» и получают скидку 20%», – сказал Георгий Филимонов. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Цифровые сервисы вводятся и в работу по охране лесов: так, для раннего обнаружения лесных пожаров используется система «Лесохранитель». На Вологодчине уже установлены 172 камеры  видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. В этом году для расширения зоны контроля появятся еще 65 на наиболее отдаленных территориях.

«Цифровизация в АПК тоже набирает обороты – пять электронных госуслуг предоставляет вологжанам областной Минсельхоз. За полгода подано 546 заявлений, почти все – через портал «Госуслуги». В числе самых востребованных – выплаты специалистам АПК и студентам-целевикам, услуги в области ветеринарии и племенного животноводства, заключение договоров пользования водными биоресурсами», – добавил Георгий Филимонов.

Кроме того, профильным ведомством проведена работа по наполнению Геопортала Вологодской области: размещена информация по 20 401 объекту растениеводства, 102 предприятиям, занимающимся разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, и 53 предприятиям, сочетающим растениеводство и животноводство. 

Клавиатура(2023)|Фото: Накануне.RU

Здесь также содержится информация о хозяйствах, специализирующихся на разведении лошадей, кроликов, овец, коз, свиней, птицы, рыболовстве и рыбоводстве, пчеловодстве и мелиорации. По итогам прошлого года выполнена визуализация 100% земель сельскохозяйственного назначения, введенных в хозяйственный оборот.

Теги: георгий филимонов, цифровизация, лесное хозяйство


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