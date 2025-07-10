Во Франции по запросу США задержали российского баскетболиста

Посольство в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста Даниила Касаткина.

Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Каких-либо подробностей она не привела.

О том, что российский баскетболист Касаткин задержан во Франции по запросу США, сообщило Agence France-Presse. Под арест он был помещен еще в июне. Как выяснилось, 26-летнего игрока задержали в аэропорту Шарль-де-Голль, куда он прилетел вместе с невестой.

Касаткина подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Сам баскетболист вину не признает, а его адвокат заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который либо взломали, "либо ему его продал хакер, чтобы действовать под чужим именем", передает ТАСС.

Касаткин выступал за МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. 3 июля пресс-служба клуба объявила об уходе спортсмена.