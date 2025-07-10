Приставы распечатали ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге

Судебные приставы распечатали двери ТРЦ "Гринвич", который был закрыт с 30 июня. Горожане уже могут посещать торговый центр, однако только для покупок: на точки общественного питания, использующие для готовки открытый огонь, кинотеатр и игровые зоны по-прежнему действуют ограничения.

"В Ленинское районное отделение судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступило определение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга об отмене мер по обеспечению иска о приостановлении деятельности ТРЦ "Гринвич", - сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Вчера администрация ТРЦ сообщила, что арендаторы могут попасть на свои рабочие места и готовить магазины с 14.00. Посетителей же начнут пускать с 16.00.

"Администрация ТРЦ "Гринвич" благодарит горожан за любовь и поддержку, которую мы получали все эти дни. Мы рады видеть вас снова!", - говорится в сообщении администрации центра.

Напомним, что торговый центр закрыли "в целях обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников". Причиной стало нарушение требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.