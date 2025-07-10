Тюменский проект "Боевой кадровый резерв" приближается к ключевому этапу

Проект "Боевой кадровый резерв" приближается к ключевому этапу, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В августе стартует образовательная программа. Она продлится год.

"Наш проект "Боевой кадровый резерв" приближается к ключевому этапу. В августе стартует образовательная программа. Она продлится год. Для ветеранов СВО, которые успешно прошли отбор, составлена программа профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление", - сообщил Моор.

Программа включает три основных блока:

Она включает три основных блока: четыре очных модуля – лекции и практические занятия, работа с наставниками, работа с экспертами по личностно-профессиональному развитию.

На очных занятиях с участниками будут работать преподаватели Тюменского госуниверситета, РАНХиГС, а также руководители из государственного и муниципального сектора, общественники и предприниматели. В перерывах между очными занятиями у обучающихся будет возможность пообщаться с наставниками. Это позволит получить практические навыки управления. Планирую поделиться с участниками проекта своим профессиональным опытом.