Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара

В Ростовской области тушат пожар на землях Каменского лесничества. Его площадь со вчерашнего дня выросла до 391 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, информация о возгорании леса на землях лесничества поступила 9 июля. К вечеру среды площадь пожара составляла 168 гектар.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет. К тушению привлечены от РСЧС 273 человека личного состава и 80 единиц техники.

Ранее в Забайкальском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Он начал действовать 7 апреля. Как сообщили в краевом Минприроды, практически все пожары потушены.