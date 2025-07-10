В мэрии Екатеринбурга рассказали, как решат проблему с остановками, не подходящими пятисекционному трамваю

В администрации Екатеринбурга отреагировали на жалобы и замечания пассажиров нового пятисекционного трамвая, который недавно вышел на улицы города. Свои отзывы уральцы оставляют во всех местных пабликах, жалуясь на неудобство и неподготовленную к такому длинному транспорту инфраструктуру.

Основным замечанием является вынужденный выход на газоны, так как длина стандартного остановочного комплекса не предусматривает остановку 30-метрового трамвая. По этой же причине, часть дверей заблокирована, чтобы пассажиры не выбегали на проезжую часть. Это создает неудобство, ведь людям приходится проталкиваться к определенным дверям, чтобы выйти на своей остановке.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU подтвердили, что проблема действительно существует, но отметили, что она определенно будет решаться. Инфраструктура города действительно не предусмотрена под такой длинный вид транспорта, из-за чего принято решение увеличить и длину остановок.

"Там, где возможно — будут продлевать остановочные платформы, но понятно, что процесс совсем не быстрый. А до этого будут чертить сплошные линии разметки, которые обозначают линии остановки. Это второй вариант, но он временный. Там где невозможно сделать ни то, ни другое, ограничат выход из тех дверей, которые будут выходить на проезжую часть", — рассказали в горадминистрации.

Модель 71-665 разработана и собрана на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ), который входит в Госкорпорацию "Роскосмос". Номинальная вместимость — 280 человек, максимальная — 406 человек. В трамвайном вагоне 72 места для сидения и два места для маломобильных пассажиров.

5 июля пятисекционный трамвай начал работать на самом востребованном маршруте — №18. Транспорт полностью низкопольный, с современными системами оплаты проезда и климат-контроля.