На Госуслугах в 2025 году появится 35 новых "жизненных ситуаций"

В 2025 году на Госуслугах появятся 35 новых "жизненных ситуаций", в которых граждане смогут воспользоваться электронными сервисами, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера российского правительства Дмитрия Григоренко.

Среди новых "жизненных ситуаций" будут планирование и рождение ребенка, запуск бизнеса, покупка недвижимости, поступление в колледж, запись в детские кружки, уход за домашними животными, оформление опеки, подача документов в суд в электронном виде и участие в суде онлайн, отдых детей, волонтерство, диспансеризация.

Также с помощью новых сервисов можно будет получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу или юристу и решить вопросы, связанные с владением оружия.