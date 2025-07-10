Лесам Пермского края грозит уничтожение: из-за опасного вредителя расширена карантинная зона

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю установило карантинные фитосанитарные зоны на площади более 100 тыс. га в связи с обнаружением очагов уссурийского полиграфа – опасного карантинного вредителя хвойных лесов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Очаги распространения жука-короеда выявлены в лесных массивах Очерского, Кудымкарского, Юсьвинского, Чусовского, Кизеловского и Соликамского лесничеств. Под ограничения попали территории возле населенных пунктов Тойкино, Велва-База, Юбилейный, Южный, Харюшина, Юсьва и Антипино, а также часть государственного заповедника "Басеги".

Особую тревогу вызывает расширение карантинной зоны в Кудымкарском и Юсьвинском округах – её площадь увеличена до 71,5 тыс. га. Введённый режим предусматривает запрет на вывоз необработанной древесины из заражённых территорий и комплекс мер по локализации очагов.

Уссурийский полиграф представляет серьёзную угрозу для хвойных лесов, особенно для пихты. Вредитель способен вызывать массовую гибель деревьев, что может нанести значительный ущерб лесному хозяйству региона.