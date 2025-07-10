В Москве началось прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

В Центральной клинической больнице в Москве началось прощание с экс-министром транспорта России Романом Старовойтом.

СМИ сообщили, что территория вокруг больницы оцеплена, на месте дежурит большое количество сотрудников полиции. В зал прощания пропускают только по специальным спискам.

У въезда в больницу дежурят журналисты.

Ранее сообщалось, что Старовойт будет похоронен 11 июля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, где в последние годы живут его родственники.

Старовойта нашли застреленным в Подмосковье 7 июля. Ранее в этот день стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о его отставке. Следственный комитет сообщил, что основная версия случившегося – самоубийство.