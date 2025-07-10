38% россиян не имеют никаких сбережений

38% россиян не имеют никаких сбережений. Оставшимся имеющихся денег в случае отсутствия работы и других доходов хватит в среднем на четыре месяца жизни, таковы результаты исследования аналитического центра сервиса SuperJob.

Опрос был проведен с 30 июня по 8 июля 2025 года среди 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.

При этом "подушка безопасности" крайне неоднородна: 13% смогут прожить без зарплаты меньше месяца; 24% — от одного до двух месяцев; 12% — от трех до шести месяцев; 7% — от полугода до года; лишь 6% — более года.

Выяснилось также, что 78% граждан следят за своими финансами, 80% планируют доходы и расходы, передает РБК.