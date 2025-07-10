В Госдуме хотят ужесточить контроль качества молочной продукции

Для недобросовестных производителей молочной продукции в Госдуме предлагают установить оборотные штрафы в зависимости от совокупного объема выручки. Об этом сказал вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, под председательством которого прошло совещание, посвященное обеспечению запрета использования заменителей молочных жиров в молочной продукции.

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Он отметил, что молочное животноводство остается одной из самых низкорентабельных и технологически сложных отраслей в сельском хозяйстве, а все усилия государства по поддержке молочной отрасли сходят на нет при появлении на рынке фальсификата. То есть нужно ужесточать за это ответственность. Недобросовестные производители, фальсифицируя продукцию, получают незаконную прибыль за счет снижения себестоимости. Также провоцируется недобросовестная конкуренция. В итоге добросовестные производители оказываются в заведомо проигрышном положении, а вместе с ними - и весь продовольственный рынок. Чаще всего молочную продукцию фальсифицируют путем добавления растительных жиров.

Помимо штрафов будет проработан вопрос расширения контрольных полномочий Роспотребнадзора и Россельхознадзора, сообщается на официальном сайте Госдумы.