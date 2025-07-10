Венгрия против выделения ЕС 100 млрд евро Украине

Венгрия против проекта бюджета ЕС на 2028-2034 гг., так как он предусматривает выделение Украине 100 млрд евро на продолжение боевых действий против России. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Ради продолжение военного конфликта ЕС готов влезть в долги, возмущается Орбан.

"У Европы закончились деньги, но, когда дело доходит до *****, 100 млрд евро всегда найдутся", - сыронизировал он.

В результате ЕС будет на 100 млрд евро меньше тратить на развитие своей экономики, защиту границ, поддержку граждан и т.д. В то время ка ЕС находится в постоянном экономическом и социальном кризисе, из которого никак не может выбраться.

"Если кто-то еще не понял, о чем речь, теперь все окончательно ясно: в Брюсселе всегда есть деньги, чтобы потратить - только не на Европу", - заключил Орбан.

На днях агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность выделения Украине 100 млрд евро в рамках следующего семилетнего бюджета. Это связано с тем, что в ЕС не видят признаков окончания военного конфликта.