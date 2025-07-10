Инфляция совершила резкий скачок в начале июля

В первую неделю июля инфляция замедлилась до 0,79% (данные Росстата) - это исторический максимум для этой недели и один из самых резких недельных скачков за последние годы, отмечают аналитики канала "Твердые цифры".

Причиной скачка стала индексация тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. В среднем по стране тарифы выросли на 12%.

В Центральном банке России предвидели этот инфляционный скачок, но не сильно тревожились по его поводу, отмечая, что он будет разовым и не создаст устойчивого тренда на ускорение инфляции. Впрочем, вероятно его и его влияние на инфляционные ожидания населения совет директоров ЦБ все же рассмотрит как один из проинфляционных факторов на ближайшем (в конце июля) заседании, где будет решаться судьба ключевой ставки.