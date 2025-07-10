10 Июля 2025
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Фото: Telegram-канал депутата Алексея Вихарева https://t.me/viharevofficial/2625

Автомойка во дворе и жилье для сирот. Алексей Вихарев пообещал помочь жителям Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел общественный прием для жителей города и пообещал помочь в решении их проблем. Подробнее о каждой из них он написал в своих социальных сетях.

Первыми обратились жильцы дома №29А на улице Старых Большевиков, который находится буквально за приемной депутата на Эльмаше. Екатеринбуржцы рассказали Вихареву, что между их домом и капитальными гаражами началось строительство автомойки, однако законны ли эти работы - неясно.

"Понимаю переживания людей: автомойка во дворе – это загазованность, шум, лужи и беспорядок. Никто не будет рад такому соседству! Надо разобраться, есть ли разрешение, а если да – на каком основании выдано" – отметил депутат.

общественный прием у депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Telegram-канал депутата Алексея Вихарева https://t.me/viharevofficial/2625

Следующими в очереди стали жители дома №32 по улице Прониной в Чкаловском районе. Жильцы долго ждали капитального ремонта, однако в середине работ подрядчик отказался от объекта, а то, что оставил после себя - сделано некачественно. В управляющей компании "Чкаловская", обслуживающей дом, по словам местных жителей, вопросы игнорируют.

"Для начала разберусь, кто виноват: управляющая компания или Фонд капитального ремонта. От ответа будут зависеть дальнейшие действия. Люди заслуживают жить в комфортных условиях", – написал Алексей Вихарев.

Также к депутату обратилась местная жительница Нина Геннадьевна, которая еще в 2011 году оформила опекунство над двумя несовершеннолетними детьми – Анастасией и Иваном, оставшимся без родителей. Анастасия уже выросла и сама стала мамой, однако как сироту ее до сих пор не обеспечили жильем - в постановке на учет в Управлении соцполитики Орджоникидзевского района ей отказывают.

"Проверю законность отказа. Если допущены нарушения, постараюсь помочь – юридический опыт в этих вопросах уже есть", – заверил Алексей Вихарев.

Теги: Екатеринбург, Вихарев, общественный прием, депутат


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