Алексей Орлов: "Иннопром" — важная площадка для технологического развития страны

"Иннопром" стал визитной карточкой уральской столицы и имеет большое значение для Екатеринбурга, Свердловской области и для развития промышленности в России в целом. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на сессии под названием "Города России: на пути к технологическому лидерству", которая прошла 9 июля на международной промышленной выставке "Иннопром".

Как передает корреспондент Накануне.RU, градоначальник отметил, что на "Иннопром" едут промышленные лидеры со всего мира. и "Иннопром" – это та площадка, которая позволяет корректировать направления технологического развития.

В ноябре Екатеринбург в девятый раз будет принимать форум "Города России", и это единственный в стране отраслевой форум, который направлен на развитие городов – как крупных, так и небольших.

"В этом году мы ожидаем, что наш форум посетит министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников", – добавил Алексей Орлов.

Что касается векторов развития самого Екатеринбурга, то мэр уральской столицы Алексей Орлов отметил, что, если в конце 2005 года доля промышленности была 40%, а 32% – это торгово-сервисный сектор, то сегодня это 30% против 50%. И речь не идет о том, что индустриальная составляющая "побеждена" – изменение долей произошло не столько в связи со снижением промпроизводства, а просто сильно увеличилась доля постиндустриального сектора.

"За эти годы номерной фонд гостиниц увеличился в три раза, площадь складов – в пять раз, деловых центров – в десять раз. При этом сформировались новые отрасли, сама экономика стала многоукладной и диверсифицированной, и эти явления можно оценивать как позитивные", – подчеркнул Алексей Орлов.

И в настоящее время экономика переживает новую трансформацию в сфере занятости. Растет занятость и увеличиваются зарплаты в обрабатывающих отраслях, в сфере информационных технологий и в научно-технической отрасли.

"Те цели , которые ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин в части задач технологического лидерства, на них не обходимо обращать особое внимание. На Петербургском международном экономическом форуме в июне президент отмечал, что происходящие структурные изменения в занятости, в том числе сфере связи, информатизации и обрабатывающих отраслях, при сокращении в торговле и госуправлении, он происходят, и происходит они в том числе в Екатеринбурге", – заключил Алексей Орлов.