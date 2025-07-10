В Белгородской области демонтируют "лежачих полицейских" на случай атак беспилотников

В приграничных районах Белгородской области убирают с дорог "лежащих полицейских" (они же искусственные неровности) – чтобы в случае атаки беспилотника водители могли быстро уехать. Уже убрали 43 "лежачих", работы по их демонтажу продолжатся.

"Было много обращений от жителей приграничных сёл о необходимости демонтажа искусственных неровностей на дорогах во время атак со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов. В такой ситуации снижение скорости — это попадание врага в цель, а значит — ранения или гибель наших мирных жителей", - прокомментировал эту ситуацию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.