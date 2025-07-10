10 Июля 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

20 млн россиян получат доступ к биометрическим сервисам

Российские власти расширят доступ к биометрическим сервисам для граждан.

Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. В кабмине согласовали приказ Минцифры, который позволит использовать слепки лица и голоса, ранее собранные банками, в Единой биометрической системе (ЕБС). В результате около 20 млн образцов будут отнесены к разряду стандартной биометрии. То есть доступ к широкому перечню биометрических сервисов появится еще у 20 млн россиян — в дополнение к уже зарегистрированным в системе людям.

Таким образом, граждане с импортированной биометрией смогут без повторной регистрации получить доступ к бесконтактной оплате покупок и проезда в транспорте, использованию биометрии вместо пропуска (БиоСКУД), а также оформлению eSIM и карты болельщика.

Как заявили в Центре биометрических технологий, пока регистрацию в ЕБС самостоятельно прошли более 6 млн человек. Таким образом, по итогам изменений биометрические сервисы будут доступны 26 млн россиян — каждому пятому жителю страны, сообщают "Известия".

Напомним, в России может быть введен сервис проверки возраста по биометрии – вместо традиционного "можно ваш паспорт", сообщил ранее Григоренко. По его словам, использование биометрии будет добровольным.

Теги: биометрия, ЕБС


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Ранее 03.06.2025 16:03 Мск В России при покупках можно будет подтвердить возраст по биометрии

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