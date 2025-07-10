Прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений

В России прорабатывается концепция "детского договора" по программе долгосрочных сбережений с особыми условиями и параметрами софинансирования.

Об этом следует из ответа Минтруда на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду". Ранее депутаты направили на заключение в кабмин проект закона о создании системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тыс. руб. из федерального бюджета для каждого родившегося ребенка.

В ведомстве указали, что параметры такого инструмента прорабатываются Минфином совместно с Центробанком России. Рассматривается вопрос создания семейного инструмента сбережений с определением параметров его использования и предоставлением налогового вычета по НДФЛ в размере до 1 млн рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения.

Минтруд отметил, что механизм инвестирования именного стартового капитала в качестве системы сберегательных детских счетов не позволяет обеспечить его доходность с учетом темпов роста инфляции в стране.

Как заявил глава партии Сергей Миронов, предполагается, что при рождении ребенка-гражданина РФ на его имя открывается счет, куда государство зачисляет 100 тыс. руб., и эти деньги инвестируются под управлением Социального фонда, а когда ребенку исполняется 18 лет, он может их получить и использовать, например, для получения образования, решения жилищных вопросов.

Ранее сообщалось, что россияне смогут открыть специальные индивидуальные инвестиционные счета для детей и получить за это налоговый вычет. Управление средствами на таких счетах планируется доверить профессиональным инвесткомпаниям.