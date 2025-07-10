10 Июля 2025
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В России могут создать федеральный реестр риелторов

В России необходимо создать федеральный единый реестр риелторов или использовать для контроля их деятельности саморегулируемые организации.

Соответствующие рекомендации в Госдуму направили представители Торгово-промышленной палаты. Уже разработанный в Думе проект закона, направленный кабмину РФ на доработку, предполагал создание региональных перечней риелторов.

Документ также должен устанавливать требования к образованию и квалификации риелторов, регламентировать создание стандартов их деятельности, в том числе этические. Уведомительный порядок включения в реестр предполагает, что соответствующие требованиям специалисты должны быть включены в перечень без получения специальных разрешений.

Как считают эксперты, появление правил игры на рынке позволят обелить отрасль и сократить число мошенников, сообщает Forbes.

Законопроект о регулировании риелторской деятельности, разработанный думским комитетом по строительству и ЖКХ, планировалось включить во второй пакет мер по борьбе с кибер- и телефонным мошенничеством, предложенный Минцифры.

Бесконтрольность рынка оборота с недвижимостью создает серьезные угрозы, как для государства, так и для населения. Отмечается, что сегодня на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юридических лиц и сотни тысяч индивидуальных риелторов без какого-либо контроля качества их работы со стороны органа или организации, компетентных в вопросах оборота недвижимого имущества

Теги: риелторы, недвижимость


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