В Дагестане после массового отравления задержан глава ЖКХ района

В Дагестане на фоне вспышки острой кишечной инфекции задержан директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство".

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании директору меры пресечения, сообщает Forbes.

Тем временем, количество отравившихся питьевой водой выросло до 274, из них 270 — дети. Проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших.