Путин поручил создать госреестр проживающих в России иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ создать "Цифровой профиль иностранного гражданина".

Это будет государственный информационный ресурс, содержащий сведения об иностранцах, проживающих в стране, а также въезжающих и выезжающих из нее. Это должно произойти до 30 июня 2026 года.

Из указа главы государства следует, что кабмину поручено совместно с ФСБ утвердить перечень сведений, которые будут содержаться в базе данных. Ведомства и организации будут передавать для включения в цифровой профиль такую информацию, как сведения о миграционном учете и о привлечении иностранцев к административной ответственности, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что в России произошел резкий рост мигрантской преступности.